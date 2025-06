SIG e PM; "Operação Hefesto" cumpre 11 mandados e apreende meio milhão em ouro e drogas

Uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (5) em Três Lagoas. Denominada “Hefesto”, a ação teve como objetivo o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas.

As diligências ocorreram em vários bairros da cidade, com apoio de mais de 30 policiais e 10 viaturas das forças de segurança locais. A ofensiva foi resultado de investigações conduzidas pela Seção de Investigação Geral (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI), que identificaram cerca de dez pessoas envolvidas nas práticas criminosas.

Segundo a Polícia Civil, o grupo também é investigado por possível envolvimento em dois homicídios registrados no início deste ano. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara do Juiz de Garantias da Comarca de Três Lagoas, após manifestação favorável do Ministério Público.