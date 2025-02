SIG prende homem por posse irregular de arma de fogo no Santa Rita

Um homem de 19 anos, foi preso por posse de arma de fogo, após o Setor de Investigações Gerais (SIG), e Núcleo Regional de Inteligência (NRI), receberem uma denúncia anônima, nesta quarta-feira (19), que uma pessoa, estaria traficando drogas e andando armado, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

Segundo a nota, divulgada pela SIG, o suspeito foi localizado, após um trabalho investigativo, para averiguar as denúncias, relacionadas sobre crimes de tráfico de drogas, e porte irregular de arma de fogo. Ao ir até a residência do suspeito, os policiais civis, fizeram uma busca, com autorização do suspeito, e durante as buscas, foi localizado um revólver calibre 22., e nove munições.