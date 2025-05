SIG prende trio por roubo com agressão e PM registra assaltos em Três Lagoas

As mulheres alegaram que levaram o botijão de gás por conta de uma dívida de um programa sexual, que não teria sido pago. Já o homem que conduzia o veículo disse à polícia que apenas deu carona às suspeitas, sem saber do crime. Os três vão responder por roubo e, as mulheres, também por lesão corporal dolosa.

Ao recobrar os sentidos, o homem percebeu que o botijão de gás havia sido roubado. Ele ainda tentou seguir as mulheres, mas foi novamente agredido e notou que um homem em um carro aguardava a dupla. O fato ocorreu no sábado (3) e o idoso registrou boletim de ocorrência. Na manhã de segunda-feira, a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), identificou e prendeu os três envolvidos.

Três ocorrências de roubo mobilizaram as forças de segurança pública, em diferentes pontos de Três Lagoas, nesta segunda-feira (5). O primeiro caso envolve um idoso, de 65 anos, que foi violentamente agredido por duas mulheres dentro da kitnet. As suspeitas, armadas com pedaços de madeira, teriam desferido golpes na vítima até que ela desmaiasse.

No período da tarde de segunda-feira, um homem com Transtorno de Espectro Autista (TEA) foi vítima de roubo, na área central da cidade. Ele procurou ajuda no terminal rodoviário da avenida Rosário Congro e relatou à Polícia Militar que um ladrão, trajando camiseta, boné e bermuda o abordou e, mediante ameaça, roubou a bicicleta dele, de Aro 29. A vítima relatou ainda que o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica. A PM fez buscas na região, mas o ladrão não foi localizado.

Já no período da noite, um adolescente teve a bicicleta elétrica roubada, no bairro Jardim dos Ipês. Por volta de 22h, ele foi abordado por um ladrão armado, que fez ameaças e levou bicicleta. A Polícia Militar esteve no local, conversou com a vítima e a mãe dela, que informaram que iriam registrar o boletim de ocorrência na manhã seguinte. A bicicleta estava com pouca carga de bateria no momento do crime, o que pode dificultar o deslocamento do suspeito. As características do autor foram repassadas à polícia, que fez rondas, mas até o momento ninguém foi preso.

A Polícia Militar reforça a importância de que todas as vítimas de crimes formalizem os registros em delegacia, o quanto antes. A rapidez no boletim de ocorrência alimenta o sistema de segurança pública e permite que estratégias de combate ao crime sejam melhor direcionadas.

Informações podem ser repassadas pelo Disk 190; pelo WhatsApp (67) 3919-9700 ou diretamente ao SIG, pelos números (67) 3929-1173 e WhatsApp (67) 99226-8210.