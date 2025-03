SIG procura suspeitos por execução de jovem em plantação de eucalipto em Selvíria

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul está à procura de Everaldo Oscar, de 41 anos, e Bruno Alexandro Gomes Vensão, de 34 anos, conhecido como ‘Dom’. Eles são suspeitos de envolvimento no homicídio duplamente qualificado de João Pedro Ferreira dos Santos, de 20 anos, ocorrido em 22 de novembro de 2024, em um assentamento no município de Selvíria (MS).

No entanto, ao longo do inquérito, os investigadores identificaram a suposta participação de Everaldo Oscar, Bruno Alexandro e de uma terceira pessoa, cuja identidade ainda não foi divulgada. Diante das novas evidências, Guilherme Josué deixou de ser investigado como autor do homicídio e foi autuado como testemunha, no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localizar os foragidos. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones (67) 3579-1166 (Delegacia de Selvíria) e (67) 99226-8210 (WhatsApp do SIG de Três Lagoas). O sigilo das informações é garantido.