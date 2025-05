SIG recupera 11 baterias de caminhões furtadas por funcionários de empresa

A Polícia Civil por meio da Sessão de Investigações Gerais (SIG), realizou a identificação e autuação de quatro pessoas, pelo crime de furto duplamente qualificado e receptação, após onze baterias de caminhões serem furtadas e revendidas, em um Ferro-Velho de Três Lagoas (MS).

O crime aconteceu no sábado (10), quando três funcionários de uma revenda de caminhões, foram ao local, e utilizando de um veiculo oficial da empresa, retiraram 11 baterias, dos veículos e as revenderam, em um comercio de recicláveis, popularmente conhecidas como Ferro-velho.

Toda a ação dos criminosos foi registrada por câmeras de monitoramento da empresa, lesada pelos funcionários o que auxiliou na identificação dos autores. Após prestarem esclarecimentos, os policiais saíram em diligencias e conseguiram recuperar as 11 baterias furtadas, no comercio delatado. O comerciante em sua defesa relatou; não saber que os produtos eram produtos de furto, e que não teve a intenção de recorrer em crime de receptação.

Após a identificação de todos os envolvidos e a devida autuação dos autores, o trio de afanadores e o comerciante receptador, foram liberados. O trio irá responder pelo crime de furto duplamente qualificado, já o dono do Ferro-velho, vai responder na justiça pelo crime de receptação.