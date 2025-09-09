Veículos de Comunicação
VAGAS

Sindicato dos Trabalhadores do Comércio abre inscrições para curso gratuito de atendente

As aulas acontecem na Evoluir RH, localizada na rua Paranaíba, nº 36

Pedro Tergolino

Os interessados podem se inscrever diretamente no local das aulas ou buscar informações pelo telefone (67) 99101-5613. Foto: Reprodução/TVC HD.
O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Três Lagoas está oferecendo um curso gratuito de atendente no comércio varejista, voltado especialmente para pessoas desempregadas que buscam ingressar no mercado de trabalho.

As aulas acontecem na Evoluir RH, localizada na rua Paranaíba, nº 36. De acordo com o presidente do sindicato, Eurides Silveira, ainda restam vagas.

“Até amanhã nós temos 10 vagas disponíveis. O curso é gratuito para o trabalhador, mas custeado pelo sindicato. Nossa expectativa é que, ao final da capacitação, muitos participantes já saiam contratados, já que empresas com vagas abertas vão acompanhar o processo para selecionar candidatos”, destacou.

O curso tem duração de uma semana, com aulas de terça a sexta-feira, das 8h às 11h. O foco principal é o atendimento ao cliente, preparando os participantes para atuar com mais eficiência no comércio local.

Silveira ressaltou a importância da iniciativa.

“A qualificação nunca é demais. Muitos trabalhadores entram no comércio sem nunca ter feito um treinamento. Esse curso oferece uma oportunidade real de aprender e melhorar o atendimento em Três Lagoas”.

Antes da pandemia, o sindicato qualificava entre 300 e 500 pessoas por ano para o mercado de trabalho. Agora, o investimento em capacitação profissional está sendo retomado.

Os interessados podem se inscrever diretamente no local das aulas ou buscar informações pelo telefone (67) 99101-5613.

