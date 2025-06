Sindicato dos Trabalhadores vai doar gelatinas para a Rede Feminina de Combate ao Câncer

A notícia da doação mensal de 1.500 caixas de gelatina trouxe um grande alívio para as finanças da Rede.

“É com muita alegria e prazer, porque podemos contar com a comunidade três-lagoense através do sindicato. Então, quando o Eurides me procurou e falou sobre esta relação de patrocínio com a Gelatina, nós ficamos muito gratos”, declarou Fernandes.