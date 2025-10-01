Sindicato Rural de Três Lagoas organiza 18ª edição da Cavalgada de Arapuá

A tradicional Cavalgada do Arapuá chega à sua 18ª edição neste fim de semana e, pela primeira vez, será organizada pelo Sindicato Rural de Três Lagoas. O presidente da entidade, Bruno Ribeiro, esteve nos estúdios do RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, para detalhar a programação e os preparativos do evento, que promete reunir milhares de pessoas no distrito.
As atividades começam no sábado (4), a partir das 17h, com shows de Allex & Wander, Trio Carcará e DJ Pereira Mix, além de praça de alimentação e espaço para ambulantes, movimentando a economia local.
No domingo (5), a cavalgada terá início às 8h, com saída da Estrada Velha do Arapuá, em um percurso de nove quilômetros até o distrito. Ao final, a partir das 11h, será servido um almoço gratuito para a população, acompanhado de churrasco preparado pela equipe do Brutus.
A festa continua durante a tarde com shows de Maurício Lito, Anderson & Claudinho e o encerramento com a dupla nacional Maria Cecília & Rodolfo, além da participação do DJ Pereira Mix.
Estrutura e segurança
Segundo Ribeiro, a expectativa é de um público em torno de 8 mil pessoas. Para garantir a tranquilidade do evento, haverá apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e segurança privada. Também foram tomadas medidas de acessibilidade, com espaço para cadeirantes e idosos, além de brinquedos da Sejuvel na área kids.
Outro destaque é o cuidado com o bem-estar animal, com pontos de parada para hidratação e alimentação dos cavalos durante o trajeto, além de regras para evitar o uso de esporas e equipamentos que possam causar desconforto.
Tradição e inclusão
A Cavalgada do Arapuá é considerada um dos principais eventos culturais do município. Neste ano, a festa homenageará a Comitiva Zé Baiano, em memória do pai da vereadora Sirlene dos Santos, figura tradicional do distrito.
O evento terá portões abertos, com transporte gratuito saindo do terminal rodoviário de Três Lagoas até o Arapuá, reforçando o caráter de inclusão da festa.
“Queremos um evento bonito, organizado e acessível para toda a população. É um presente do Sindicato Rural para Três Lagoas”, destacou Ribeiro.