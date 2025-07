Sindicato Rural oferece cursos gratuitos em agosto

O Sindicato Rural de Três Lagoas, em parceria com o Senar/MS, está com inscrições abertas para uma nova rodada de cursos gratuitos durante o mês de agosto. São sete opções voltadas à qualificação profissional, geração de renda e desenvolvimento pessoal, todas com aulas presenciais em período integral e vagas limitadas.

A organizadora de eventos do Sindicato, Kerol Juraski, destacou que os cursos têm duração curta, variando entre um e até três dias. “Começamos no dia 4 de agosto com a produção de pães e salgados, e na sequência teremos temas como boas práticas agrícolas, oratória, liderança, floricultura, crochê em barbante e habilidades para empreender. Todos gratuitos, mas com número limitado de vagas por turma. É importante garantir a inscrição”, reforça.

Cronograma

Produção de Pães e Salgados – 04 a 06/08

Boas Práticas Agrícolas em Florestas Plantadas – 07 a 08/08

Oratória – Comunicação Assertiva – 07 a 08/08

Chefia e Liderança – 13 a 14/08