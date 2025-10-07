Veículos de Comunicação
Evento

Sindivarejo lança promoção do Dia das Crianças com sorteio de prêmios em Três Lagoas

Pedro Tergolino

O Sindivarejo está localizado na rua Capitão Bernardo Antônio Leite, nº 581, próximo ao quartel do Exército. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
O Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) lançou uma promoção especial em comemoração ao Dia das Crianças, com o objetivo de incentivar as vendas no comércio local e premiar os consumidores.

O presidente do sindicato, Sueide Silva Torres, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1.

Como participar

Quem comprar em lojas participantes identificadas com o cartaz da campanha receberá um cupom para concorrer aos prêmios. O sorteio acontece no dia 29 de outubro, às 11h, durante o programa TVC Agora.

Os prêmios incluem:

  • 1 celular
  • 1 tablet
  • 1 bicicleta aro 29

As empresas filiadas ao sindicato participam sem custo adicional, mas lojas não contribuintes também podem aderir à promoção entrando em contato com o Sindivarejo.

Comércio aquecido

Segundo Sueide, a expectativa é positiva. Pesquisas do Instituto Fecomércio de Mato Grosso do Sul apontam um aumento de 50% na intenção de compras em relação ao mesmo período do ano passado.

“Os consumidores disseram que vão prestigiar o comércio local. Isso mostra a força do nosso varejo e a confiança no atendimento das lojas da cidade”, destacou.

O presidente também ressaltou que as promoções fortalecem o relacionamento entre lojistas e consumidores.

“Nosso objetivo é valorizar quem acredita no comércio de Três Lagoas e gerar oportunidades. Além de movimentar a economia, essas campanhas ajudam a manter empregos e fomentar o crescimento local”, completou.

Onde fica o sindicato

O Sindivarejo está localizado na rua Capitão Bernardo Antônio Leite, nº 581, próximo ao quartel do Exército. O atendimento pode ser feito presencialmente ou pelos telefones (67) 98471-7166 e 3522-3371.

