Sindivarejo lança promoção do Dia das Crianças com sorteio de prêmios em Três Lagoas

O Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) lançou uma promoção especial em comemoração ao Dia das Crianças, com o objetivo de incentivar as vendas no comércio local e premiar os consumidores.

O presidente do sindicato, Sueide Silva Torres, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1.

Como participar

Quem comprar em lojas participantes identificadas com o cartaz da campanha receberá um cupom para concorrer aos prêmios. O sorteio acontece no dia 29 de outubro, às 11h, durante o programa TVC Agora.

Os prêmios incluem:

1 celular

1 tablet

1 bicicleta aro 29

As empresas filiadas ao sindicato participam sem custo adicional, mas lojas não contribuintes também podem aderir à promoção entrando em contato com o Sindivarejo.

Comércio aquecido