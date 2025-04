Sinted de Três Lagoas participa da Semana Nacional em Defesa da Educação

Três Lagoas vai participar da 26ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, com o tema “Escola pública não é negócio, é um direito”. O evento visa alertar sobre os riscos da privatização, militarização e desvalorização dos profissionais da educação, além de fortalecer a luta por um ensino público democrático e de qualidade.

A presidente do Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a professora e vereadora Maria Diogo, falou sobre esta semana. “Ela é promovida pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (ACNTE). Esse ano será a 26ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Nós estamos vivendo tempos sombrios no país onde os governos estaduais e municipais, estão privatizando, mercantilizando a educação pública. Também estaremos trabalhando na pauta da gestão democrática, da aprovação do novo Plano Nacional de Educação, do piso do magistério e dos administrativos da educação, pela aprovação do piso dos administrativos, da educação”.