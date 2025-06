Sistema de tributação e fiscalização ficará fora do ar entre 17 e 22 de junho em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), realizará atualizações e modernizações no sistema de tributação e fiscalização a partir das 17h do dia 17 de junho, com conclusão prevista para o dia 22 de junho. A expectativa é que todos os serviços estejam normalizados até a segunda-feira (23), já com as melhorias implementadas.

Durante esse período, os atendimentos relacionados ao sistema estarão temporariamente suspensos. A iniciativa representa um passo importante na modernização dos serviços públicos, com foco em eficiência, automação e acessibilidade digital.