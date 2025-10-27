Sisu 2026 passa a considerar notas das três últimas edições do Enem

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terá mudanças importantes já para o processo seletivo de 2026. A partir do próximo ano, o Ministério da Educação (MEC) utilizará automaticamente a melhor nota obtida pelo candidato nas três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): 2023, 2024 e 2025.

A novidade está prevista no Edital nº 22/2025, publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (20). Segundo o MEC, a seleção levará em conta a nota com maior média ponderada de acordo com o curso escolhido, desde que o participante não tenha feito a prova como treineiro.

As instituições públicas de ensino superior interessadas em participar do Sisu 2026 deverão ofertar, no mínimo, duas vagas para cada curso e turno. Independentemente da quantidade total disponível ou das cotas aplicadas, será garantida ao menos uma vaga para ampla concorrência.

O prazo para universidades e institutos federais confirmarem participação no Sisu 2026 será de 27 de outubro a 28 de novembro, exclusivamente pelo sistema Sisu Gestão.