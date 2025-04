“Situação nefasta e abominável”, diz conselheiro sobre caso de bebê vítima de violência em Três Lagoas

Crime

Fiação da casa de bombas do piscinão do Jardim Cangalha é furtada

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), registrou o furto da fiação elétrica da casa de bombas do Piscinão do Jardim Cangalha. O crime compromete diretamente o funcionamento do sistema de drenagem da região. A estrutura é essencial para o escoamento da água da chuva em […]