Assistência Social realiza ação de divulgação sobre o projeto 'Família Acolhedora'

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio do serviço Família Acolhedora, realizou na terça-feira (15), duas ações de divulgação do serviço: a entrega de corações com informações e um PitStop. O objetivo das atividades foi fornecer informações sobre como se tornar uma família acolhedora e explicar o funcionamento do serviço.

Durante a manhã, a ação ocorreu na praça “Ramez Tebet”, com a entrega de corações de papel. À tarde, o PitStop foi realizado no semáforo das avenidas Capitão Olyntho Mancini e Filinto Muller. Ambas as ações foram um sucesso, alcançando diversas pessoas, mesmo com o tempo chuvoso que marcou os dois períodos.

O QUE É A FAMÍLIA ACOLHEDORA

O serviço Família Acolhedora visa capacitar e preparar famílias que desejam receber e acolher temporariamente crianças e adolescentes que se encontram em casas de acolhimento institucional, afastados provisoriamente do convívio familiar.

O objetivo é proporcionar à criança ou ao adolescente uma convivência comunitária, com afeto, atenção e cuidado, enquanto aguardam decisão judicial ou estão em processo de adoção.

Esse convívio contribui para a superação das situações vividas pelos acolhidos, proporcionando à família acolhedora o exercício da solidariedade e oferecendo à criança ou adolescente o acesso a educação, saúde, profissionalização, esporte e outros serviços essenciais.

Ao acolher uma criança ou adolescente, a família receberá apoio e orientações dos profissionais envolvidos (assistente social, psicólogo, advogado) sobre o acompanhamento da família acolhida. Além disso, o serviço oferece um recurso financeiro durante o período de participação, conforme estabelece a Lei Municipal que regulamenta o Serviço de Acolhimento Familiar.