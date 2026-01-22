SMS e UFMS ampliam atendimentos da Clínica-Escola com novas especialidades para usuários do SUS

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que através da parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), está ampliando os atendimentos especializados ofertados na Clínica-Escola, garantindo mais acesso e qualidade na assistência à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).
Localizada no Campus I da UFMS, na avenida Ranulpho Marques Leal, a Clínica-Escola passará a oferecer, a partir da próxima segunda-feira (26), atendimentos na modalidade de telemedicina nas especialidades de Endocrinologia e Pediatria.
“A iniciativa representa um importante avanço na ampliação da oferta de especialistas no município, contribuindo diretamente para a redução das filas de espera e o fortalecimento da atenção à saúde e da formação de novos profissionais com alta capacitação e experiência”, comentou a secretária municipal de saúde, Juliana Salim.
Salim destacou ainda que a UFMS é motivo de orgulho.
“Temos excelentes docentes e acadêmicos que podem contribuir com a rede de saúde, prestando um atendimento de qualidade a nossos usuários do SUS. A clínica-escola é uma devolutiva a sociedade de um ensino público de qualidade”.
As consultas ocorrerão às segundas, terças e quintas-feiras, das 17h às 19h, e aos sábados, das 7h às 12h, ampliando as possibilidades de acesso da população aos serviços especializados.
Conforme a SMS, a partir do mês de março, os atendimentos dessas especialidades [Endocrinologia e Pediatria] passarão a ser realizados de forma presencial na própria Clínica-Escola da UFMS.
Os atendimentos na Clínica-Escola são destinados exclusivamente aos pacientes encaminhados pelas Unidades de Saúde da Família (USF). As vagas são reguladas por meio da Central de Regulação Ambulatorial, assegurando organização, equidade e o correto encaminhamento dos pacientes, conforme os critérios estabelecidos pela rede municipal de saúde.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.