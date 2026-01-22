SMS e UFMS ampliam atendimentos da Clínica-Escola com novas especialidades para usuários do SUS

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que através da parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), está ampliando os atendimentos especializados ofertados na Clínica-Escola, garantindo mais acesso e qualidade na assistência à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

Localizada no Campus I da UFMS, na avenida Ranulpho Marques Leal, a Clínica-Escola passará a oferecer, a partir da próxima segunda-feira (26), atendimentos na modalidade de telemedicina nas especialidades de Endocrinologia e Pediatria.

“A iniciativa representa um importante avanço na ampliação da oferta de especialistas no município, contribuindo diretamente para a redução das filas de espera e o fortalecimento da atenção à saúde e da formação de novos profissionais com alta capacitação e experiência”, comentou a secretária municipal de saúde, Juliana Salim.

Salim destacou ainda que a UFMS é motivo de orgulho.