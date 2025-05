Sogra: um estereótipo universal. Mas existe sogra boa?

Somos em sete irmãos e, muitas vezes, questionávamos nossa mãe, Dona Otília: – A mãe sempre dá razão para o genro ou para a nora! Com sabedoria, ela respondia: – Eu posso brigar com um filho hoje e amanhã estaremos bem. Mas, se eu brigar com um genro ou uma nora, pode levar anos para nos reconciliarmos.

No imaginário popular, a figura da sogra é frequentemente envolta em conotações pejorativas, protagonizando anedotas, tiradas jocosas ou desdenhosas. No entanto, essas brincadeiras geralmente têm o intuito de entreter, de zoar sem malícia. Afinal, como bem disse o poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321): “O riso aproxima o homem de Deus.”

• Minha sogra quer ensinar a educar meus filhos. Se ela fosse boa nisso, eu não teria o marido que tenho.

• Sogra não deve morar tão perto que possa vir de pantufas, nem tão longe que precise desembarcar com malas.

• Qual a punição por bigamia? Duas sogras!

• Nunca tenha uma sogra chamada Esperança, porque ela é a última que morre.

• Sogra é como mandioca: quanto mais enterrada, melhor.

• Como se escreve “sogra” em russo? Sóestrova.

Histórias Pessoais e Boas Risadas

Minha sogra Zuleika, já falecida, morava no Mato Grosso do Sul e muito nos ajudou na criação de nossos três filhos. Mulher sagaz, carismática e bonita, com quem tivemos uma convivência intensa e prazerosa, costumava me chamar de genro predileto. Um dia, ao desconfiar que dizia o mesmo ao outro genro, resolvi retribuir o elogio chamando-a de “sogra predileta”, mas, apesar de usar da mesma lógica, não me saí bem…

Outra “falha semântica” minha aconteceu ao tentar elogiar a feijoada da minha esposa: – Casei-me com sua filha por causa da feijoada! Sem perder tempo, ela sacou uma resposta genial: – Ah, não sabia que “a feijoada” mudou de nome!

Encerrando com Humor: “A Fila dos Esperançados”

Era um enterro inusitado: na frente um caixão e, ao lado, um senhor conduzindo um cachorro pela coleira, seguidos por uma fila de mais de 100 pessoas. Passando de automóvel, um motorista, intrigado com a cena, perguntou ao dono do cachorro:

– Perdoe-me senhor, mas quem faleceu?

– Minha sogra.

– E como isso aconteceu?

– Foi mordida por este cachorro.

– Quer vender o cachorro?

– Bom… só se entrar na fila.

*Jacir J. Venturi foi professor e gestor da Educação Básica e do Ensino Superior; atualmente é membro do Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR) e do Centro de Letras do Paraná (CLP).