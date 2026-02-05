Solidariedade ajuda família a reconstruir lar após incêndio

A união e a solidariedade transformaram uma tragédia em esperança, no bairro São João, em Três Lagoas. Após um incêndio destruir completamente o barraco onde uma família do Leonardo Torres de Souza, moradores da comunidade se mobilizaram para ajudar. Em poucos dias, doações de materiais, utensílios doméstico e mão de obra começaram a chegar, mostrando a força da coletividade.
Pedreiros, voluntários e vizinhos se uniram para construir uma nova casa, devolvendo dignidade e segurança à família que perdeu tudo no incêndio. Cada tijolo colocado representou um gesto de empatia e compromisso com o próximo.
A ação solidária reforça que, mesmo diante das dificuldades, a união da comunidade é capaz de reconstruir não apenas casas, mas também a esperança de um recomeço.
O incêndio ocorreu por volta da meia-noite do dia 14 de janeiro. Leonardo conta que já estava dormindo quando foi acordado pela sogra, que percebeu as chamas no quarto.
“Ela foi nos chamar dizendo que o quarto dela estava pegando fogo. Quando chegamos lá, já tinha uma labareda grande. O que deu pra fazer foi tirar todo mundo pra fora. Não conseguimos salvar nada, o fogo foi muito rápido”, relatou.
Segundo ele, por se tratar de um barraco de madeira e lona, as chamas se espalharam rapidamente. A principal suspeita é de curto-circuito.
“Saímos só para salvar a vida. Infelizmente, veio a tragédia e não tivemos como fazer nada”, lamentou.
Durante a correria para retirar as crianças e alguns pertences, a cunhada de Leonardo, Sara Riviero, de 19 anos, acabou sofrendo queimaduras graves. Ela é cadeirante e não conseguiu sair sozinha do local.