Solidariedade ajuda família a reconstruir lar após incêndio

A união e a solidariedade transformaram uma tragédia em esperança, no bairro São João, em Três Lagoas. Após um incêndio destruir completamente o barraco onde uma família do Leonardo Torres de Souza, moradores da comunidade se mobilizaram para ajudar. Em poucos dias, doações de materiais, utensílios doméstico e mão de obra começaram a chegar, mostrando a força da coletividade.

Pedreiros, voluntários e vizinhos se uniram para construir uma nova casa, devolvendo dignidade e segurança à família que perdeu tudo no incêndio. Cada tijolo colocado representou um gesto de empatia e compromisso com o próximo.

A ação solidária reforça que, mesmo diante das dificuldades, a união da comunidade é capaz de reconstruir não apenas casas, mas também a esperança de um recomeço.

O incêndio ocorreu por volta da meia-noite do dia 14 de janeiro. Leonardo conta que já estava dormindo quando foi acordado pela sogra, que percebeu as chamas no quarto.

