Stênio Congro Neto é nomeado secretário de Turismo e Cultura em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (8), dois decretos que promovem mudanças na área de Cultura e formalizam a nova estrutura administrativa do município.

O decreto nº 1.565 exonera Stênio Congro do cargo de diretor de Cultura, função vinculada à Secretaria Municipal de Educação. A exoneração passa a valer a partir da data de publicação do ato.

Na sequência, o decreto nº 1.566 oficializa a nomeação de Stênio Congro Neto para o cargo de secretário municipal de Turismo e Cultura. A nomeação ocorre após a criação da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, instituída por lei aprovada pela Câmara Municipal em dezembro de 2025, que reorganizou a estrutura do Poder Executivo.

Com a nova secretaria, atividades antes distribuídas entre outras pastas passam a ser concentradas na área de Turismo e Cultura. O decreto também atualiza a relação de atribuições da pasta.