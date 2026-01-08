Stênio Congro Neto é nomeado secretário de Turismo e Cultura em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (8), dois decretos que promovem mudanças na área de Cultura e formalizam a nova estrutura administrativa do município.
O decreto nº 1.565 exonera Stênio Congro do cargo de diretor de Cultura, função vinculada à Secretaria Municipal de Educação. A exoneração passa a valer a partir da data de publicação do ato.
Na sequência, o decreto nº 1.566 oficializa a nomeação de Stênio Congro Neto para o cargo de secretário municipal de Turismo e Cultura. A nomeação ocorre após a criação da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, instituída por lei aprovada pela Câmara Municipal em dezembro de 2025, que reorganizou a estrutura do Poder Executivo.
Com a nova secretaria, atividades antes distribuídas entre outras pastas passam a ser concentradas na área de Turismo e Cultura. O decreto também atualiza a relação de atribuições da pasta.
Desde o início do primeiro mandato, o prefeito Cassiano Maia já havia informado a intenção de criar uma secretaria específica para o Turismo, área que até então estava vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
O novo secretário tem experiência no setor turístico e, antes mesmo da nomeação, já atuava em ações voltadas ao fortalecimento da atividade em Três Lagoas. Stênio Congro Neto foi um dos idealizadores e organizadores do Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas, promovido pela Associação dos Pescadores e Turistas de Três Lagoas (APTL), entidade que ajudou a fundar.
Em 2026, o torneio chega à 15ª edição. O evento reúne centenas de pescadores e turistas durante a competição e contribui para o fomento do turismo e para a divulgação de Três Lagoas.
Stênio Congro Neto também tem atuação reconhecida no cenário regional, tendo presidido a Instância Turística da Costa Leste e ocupado a função de conselheiro titular do Conselho Estadual de Turismo (CET). O trabalho inclui a articulação de políticas públicas integradas com municípios da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, com foco no fortalecimento da região como polo turístico.