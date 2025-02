STF estende proteção da lei 'Maria da Penha' a casais homoafetivos e mulheres trans

Para Edmilson Cruz, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, a aprovação é um marco teórico e prático na luta pela proteção da comunidade. “É um passo importante porque reconhece nossa existência e nos garante proteção pelo Estado”, afirmou.

Segundo o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, a falta de regulamentação específica deixava lacunas na proteção e punição de crimes de violência doméstica contra esses grupos. Com a decisão, qualquer pessoa dentro dessas categorias poderá recorrer aos mecanismos da Lei Maria da Penha, incluindo medidas protetivas e acolhimento.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2022 indicam que homicídios são os crimes mais frequentes contra gays e transexuais, com índices de 80% e 42,5%, respectivamente. O advogado Victor Rocha explicou que a decisão do STF tem efeito ‘erga omnes’, ou seja, válido para todos os casos semelhantes, garantindo respaldo jurídico a vítimas de violência doméstica dentro desses grupos.

A decisão agora aguarda a formalização da ata para definir como será sua aplicação na prática.