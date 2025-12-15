Veículos de Comunicação
Celebração

Subseção de Três Lagoas completa 52 anos de protagonismo na advocacia

O vice-presidente da subseção, Marcos Akamine, ressaltou o significado da data e prestou homenagem às gestões anteriores

Redação RCN67

Além de Três Lagoas, a subseção atende os municípios de Brasilândia e Selvíria, representando uma das regiões mais importantes da advocacia sul-mato-grossense. Foto: Divulgação/OAB MS.
Além de Três Lagoas, a subseção atende os municípios de Brasilândia e Selvíria, representando uma das regiões mais importantes da advocacia sul-mato-grossense. Foto: Divulgação/OAB MS.

Os advogados que atuam na 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Três Lagoas comemoram, nesta segunda-feira (15), 52 anos de fundação. Além de Três Lagoas, a subseção atende os municípios de Brasilândia e Selvíria, representando uma das regiões mais importantes da advocacia sul-mato-grossense.

O presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, parabenizou a subseção pela data e destacou a relevância do trabalho desenvolvido ao longo de mais de cinco décadas. “Na pessoa do presidente Tiago Martinho, parabenizo toda a advocacia da região do Bolsão pelos 52 anos de fundação. São mais de cinco décadas de muito trabalho, compromisso com a defesa dos direitos e com a busca pela Justiça”, afirmou.

À frente da subseção, o presidente Tiago Martinho celebrou a data ao lado de diretores, conselheiros, membros das comissões e colaboradores, ressaltando a dedicação coletiva na construção da história da entidade. “Muito feliz em participar da construção da história de nossa subseção, ao lado de todos aqueles que em Três Lagoas, Brasilândia e Selvíria ajudaram a edificar não só a estrutura física, mas também o respeito e protagonismo da Subseção de Três Lagoas nos assuntos da advocacia e da nossa sociedade”, destacou.

Segundo Tiago, a presença da subseção é fundamental para garantir condições adequadas de trabalho aos advogados nos diversos órgãos públicos, como Fórum, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, estabelecimentos penais e delegacias, além da atuação firme na defesa das prerrogativas e no aperfeiçoamento contínuo da advocacia.

“Formamos a segunda maior subseção do Estado, com aproximadamente mil inscritos, e crescemos a cada dia, representando uma região em pleno desenvolvimento, o que fortalece ainda mais a nossa importância em Mato Grosso do Sul”, completou.

O vice-presidente da subseção, Marcos Akamine, também ressaltou o significado da data e prestou homenagem às gestões anteriores. Para ele, os 52 anos simbolizam a tradição e a grandeza da Casa dos Advogados da região. “Rendemos homenagens aos ilustres presidentes, diretores e conselheiros que passaram pela subseção. Todos dedicaram tempo e conhecimento para o fortalecimento desta sede”, afirmou.

*Informações da Assessoria da OAB MS.

