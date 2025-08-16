Sucatas, desmanches e receptação

Passa da hora uma fiscalização mais enérgica por parte das autoridades responsáveis pela repreensão a compra e venda ilegal e do funcionamento, se regular ou não, de estabelecimentos “comerciais” que receptam materiais considerados sucateados, destinados a desmanche ou possíveis de reciclagem. Cresce na cidade, assustadoramente, a subtração de fios nas redes de energia elétrica, sejam elas públicas ou particulares. Na construção civil em andamento, dezenas e dezenas delas têm suas instalações elétricas ou o material que nelas serão aplicados, furtados na calada da noite. Assim tem sido a luz do dia com cabos de transmissão de operadora telefônica, que desativou seus serviços em grande parte das cidades brasileiras.

Pessoas penduradas em postes de iluminação que sustentam essas redes são vistas removendo estes cabos. Seriam elas, funcionários da empresa ou são pessoas que sem qualquer receio cometem o delito a luz do dia? Existe uma ação policial visando identificar os executores deste tipo de trabalho? Portam credenciais que comprovam autorização para a remoção desses cabos? E o que falar daqueles que se fazem passar por funcionários de empresa de provedores de internet? Estariam estendendo novas vias de fibra ótica, ou removendo-as para comercializarem em estabelecimentos de conduta duvidosa?

A ousadia destes meliantes não tem limites. Furtaram recentemente, boa parte dos fios da rede subterrânea de iluminação pública da avenida Clodoaldo Garcia deixando às escuras um longo trecho da sua extensão. Há dias passados noticiamos a prisão de um conhecido da polícia com mais de 60 passagens por furto de fios, botijões de gás e outros objetos caseiros, mas de relevantes valores. O fato é que se há esses tipos de furtos é porque há quem compre esses objetos.