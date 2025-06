Sucesso de público e organização, Expotrês e Desfile Cívico, são destaques na Câmara Municipal

A 47ª edição da Expotrês, tradicional exposição agropecuária de Três Lagoas, foi amplamente destacada durante a sessão de terça-feira (17) na Câmara Municipal. Os vereadores elogiaram a realização do evento, que superou todas as expectativas, bateu recorde de público e movimentou diversos setores da economia local.

Realizada de 11 a 15 de junho no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza, a Expotrês 2025 atraiu mais de 100 mil pessoas ao longo dos cinco dias. O ponto alto da festa foi o show do cantor Gusttavo Lima, que reuniu uma multidão. Além dos grandes nomes da música nacional, o evento contou com rodeios, exposição de gado, atrações culturais e mostra da força do agronegócio regional, com destaque para setores como citricultura e silvicultura.

A segurança foi outro ponto elogiado. A Polícia Militar informou que não houve registros de incidentes durante todo o evento. Para o vereador Fernando Jurado, a exposição cumpriu seu papel cultural e econômico. “A festa aqueceu o comércio, os hotéis, os restaurantes. Conversei com o presidente da Abrasel e ele está extremamente satisfeito. Foi um evento que trouxe resultados concretos”, afirmou.

Durante a sessão, o presidente da Câmara, Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, destacou a importância da parceria entre o Sindicato Rural, o poder público e a sociedade civil. “Foi a maior edição da história da Expotrês. Um evento organizado, com os melhores shows e o melhor rodeio do Brasil. Parabéns ao presidente do Sindicato Rural, Bruno Ribeiro, ao Diego Everest, ao Fábio Prats e ao nosso prefeito Cassiano Maia, que acreditou e apoiou essa realização”, declarou.