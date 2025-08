Superintendente do Sebrae-MS destaca ações e projetos em 2025

Durante sua passagem por Três Lagoas nesta semana, o diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, destacou os avanços do sistema em atendimento às micro e pequenas empresas e a importância de parcerias institucionais para promover inclusão produtiva e desenvolvimento regional.

Em entrevista concedida durante o evento de inauguração do novo bloco da escola do Sesc e do lançamento da pedra fundamental do Senac, Mendonça afirmou que o Sebrae já atende mais de 120 mil empresas por ano em Mato Grosso do Sul e que a meta para 2025 é ultrapassar a marca de 125 mil atendimentos.