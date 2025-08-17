Superlotação na penitenciária de Três Lagoas chega a 200% da capacidade

A Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, atualmente com cerca de 790 detentos, enfrenta um grave problema de superlotação, já que sua capacidade máxima é para apenas 260 presos. Esse número representa um índice alarmante de 200% acima da capacidade de ocupação prevista.

Um dos fatores que contribuem para o aumento da população carcerária na unidade é a transferência de detentos de outras cidades do Estado para Três Lagoas, devido à falta de vagas em outras penitenciárias, como a de Paranaíba.

Essa situação já motivou, no ano passado, o juiz das Garantias, Júri e Execuções Penais do Fórum da Comarca de Três Lagoas, Rodrigo Pedrini, a solicitar providências à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), à Agência Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Agepen) e ao Tribunal de Justiça do Estado (TJMS).

Em nota enviada ao Jornal do Povo, a Agepen reconhece que a superlotação nas prisões é um problema enfrentado em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, o desafio é ainda maior, especialmente devido ao alto número de prisões relacionadas ao tráfico de drogas, agravado pela localização estratégica do Estado, que faz fronteira com dois países produtores de entorpecentes e divide divisa com cinco estados brasileiros.