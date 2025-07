Motorista supostamente alcoolizado bate em muro e é socorrido pelo Samu

Sistema Comércio inaugura ampliação da Escola do Sesc e lança pedra fundamental do novo Centro de Educação Profissional do Senac

No local, os militares encontraram o homem ainda dentro do veículo. O Samu chegou rapidamente para prestar socorro ao condutor. Segundo informações do boletim de ocorrência, populares relataram que o motorista estaria dirigindo em zigue-zague desde as proximidades da avenida Ranulpho Marques Leal até o local do acidente.

Como a equipe de trânsito da Polícia Militar estava atendendo outra ocorrência no mesmo horário, a equipe do Getam assumiu o atendimento inicial, garantindo a segurança das partes envolvidas e a preservação do local. Posteriormente, os policiais militares do Pelotão de Trânsito (Peltran) se deslocaram até o local do acidente e também até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde coletaram as informações necessárias e registraram o caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).