Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Imunização

SUS oferecerá vacina de alto custo para gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR)

A vacinação é destinada a gestantes a partir da 28ª semana de gestação

Redação RCN67

A vacinação contra o VSR não substitui outras vacinas recomendadas durante a gestação, como as vacinas contra influenza e dTpa (difteria, tétano e coqueluche). Foto: Divulgação/Assessoria.
A vacinação contra o VSR não substitui outras vacinas recomendadas durante a gestação, como as vacinas contra influenza e dTpa (difteria, tétano e coqueluche). Foto: Divulgação/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que iniciará, no começo de dezembro, a oferta da vacina para gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A ação segue as orientações do Ministério da Saúde (MinSaúde) e tem como finalidade proteger as gestantes e, principalmente, os bebês nos primeiros 6 meses de vida (período em que estão mais vulneráveis a complicações respiratórias graves).

De acordo com o MinSaúde, o VSR é o principal causador de bronquiolite e pneumonia em crianças menores de dois anos. Estima-se que o vírus esteja presente em até 80% dos casos de bronquiolite e 60% dos casos de pneumonia nessa faixa etária. A vacinação das gestantes é uma estratégia eficaz para reduzir hospitalizações e óbitos infantis, já que os anticorpos da mãe são transmitidos ao bebê ainda durante a gestação.

A vacinação é destinada a gestantes a partir da 28ª semana de gestação, conforme o calendário estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). A aplicação será realizada em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do município, durante o horário de funcionamento habitual.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identidade, cartão do pré-natal e comprovante de residência. A imunização é feita em dose única, garantindo proteção prolongada para a mãe e o bebê.

A coordenadora de imunização, Humberta Azambuja, destacou que a campanha representa um avanço na saúde materno-infantil no SUS para o município. “A introdução da vacina contra o VSR é uma conquista importante para proteger nossas gestantes e recém-nascidos. A prevenção é a melhor forma de evitar complicações respiratórias graves nos primeiros meses de vida”, afirmou Humberta.

Estudos apontam que, com a introdução dessa vacina, o Brasil poderá evitar mais de 28 mil internações de bebês por ano. O imunizante também contribuirá para reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.

Notícias Relacionadas

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as gestantes mantenham o acompanhamento pré-natal em dia e conversem com o profissional de saúde, seguindo as recomendações. Independentemente da idade cronológica, o ideal é que a gestante seja vacinada entre a 28ª e a 36ª semana de gestação.

Mesmo após a imunização, é importante continuar adotando medidas preventivas, como:

• Lavar as mãos com frequência;
• Evitar contato próximo com pessoas com sintomas gripais;
• Manter os ambientes bem ventilados.

A vacinação contra o VSR não substitui outras vacinas recomendadas durante a gestação, como as vacinas contra influenza e dTpa (difteria, tétano e coqueluche).

Para mais informações, as gestantes podem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou entrar em contato com a Central de Imunização pelo telefone (67) 8139-3326. Também é possível obter informações através da Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone (67) 3929-9943.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos