SUS oferecerá vacina de alto custo para gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR)

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que iniciará, no começo de dezembro, a oferta da vacina para gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A ação segue as orientações do Ministério da Saúde (MinSaúde) e tem como finalidade proteger as gestantes e, principalmente, os bebês nos primeiros 6 meses de vida (período em que estão mais vulneráveis a complicações respiratórias graves).

De acordo com o MinSaúde, o VSR é o principal causador de bronquiolite e pneumonia em crianças menores de dois anos. Estima-se que o vírus esteja presente em até 80% dos casos de bronquiolite e 60% dos casos de pneumonia nessa faixa etária. A vacinação das gestantes é uma estratégia eficaz para reduzir hospitalizações e óbitos infantis, já que os anticorpos da mãe são transmitidos ao bebê ainda durante a gestação.

A vacinação é destinada a gestantes a partir da 28ª semana de gestação, conforme o calendário estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). A aplicação será realizada em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do município, durante o horário de funcionamento habitual.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identidade, cartão do pré-natal e comprovante de residência. A imunização é feita em dose única, garantindo proteção prolongada para a mãe e o bebê.

A coordenadora de imunização, Humberta Azambuja, destacou que a campanha representa um avanço na saúde materno-infantil no SUS para o município. “A introdução da vacina contra o VSR é uma conquista importante para proteger nossas gestantes e recém-nascidos. A prevenção é a melhor forma de evitar complicações respiratórias graves nos primeiros meses de vida”, afirmou Humberta.

Estudos apontam que, com a introdução dessa vacina, o Brasil poderá evitar mais de 28 mil internações de bebês por ano. O imunizante também contribuirá para reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.