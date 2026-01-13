Veículos de Comunicação
SE APRESENTOU

Suspeito de atirar em homem em saída de Pub alega que foi 'para se defender'

Fato ocorreu na região da Lagoa Maior, em Três Lagoas

Alfredo Neto

Pelas redes sociais todos relatam que vítima nem teria chegado a discutir com atirador: Arquivo
Pelas redes sociais todos relatam que vítima nem teria chegado a discutir com atirador: Arquivo

O homem investigado por um disparo de arma de fogo ocorrido, na madrugada do último sábado (10), nas proximidades de um Pub, na circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas, compareceu de forma espontânea à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

O investigado se apresentou no 1º Distrito Policial acompanhado do advogado, ocasião em que foi ouvido pela autoridade policial. Durante o depoimento, o suspeito sustentou que agiu em legítima defesa, no episódio que resultou em um jovem, de 29 anos, atingido por um disparo.

Segundo a defesa, a iniciativa de comparecer voluntariamente à delegacia demonstra a intenção do investigado de colaborar com as investigações. Ainda conforme informado, a arma utilizada no fato seria uma pistola registrada e em situação regular, entregue às autoridades e apreendida para análise e demais procedimentos legais.

De acordo com a versão apresentada pela defesa, a ocorrência teve início após um desentendimento que evoluiu para agressões físicas, circunstância que teria levado o investigado a efetuar o disparo para se defender.

Após prestar seu depoimento, o suspeito que atua como treinador de cavalos, foi liberado para responder ao processo em liberdade.

