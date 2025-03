Suspeito de estuprar crianças em Três Lagoas é preso em SP

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, em operação conjunta com a Delegacia de Investigação Geral (D.I.G.) de São José dos Campos (SP), realizou a prisão de um jovem, de 24 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de três crianças. Entre as vítimas está o enteado dele e duas sobrinhas. A prisão ocorreu na segunda-feira (24) após a própria esposa do investigado relatar os crimes na delegacia.

A partir do registro da ocorrência e início das investigações, a DAM de Três Lagoas representou pela prisão, que foi decretada pelo poder judiciário. Foi realizada investigação e verificou-se que o suspeito estaria se escondendo no município de São José dos Campos (SP). Ele foi localizado e preso.