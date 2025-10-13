Suspeito de matar morador de rua a pauladas é preso pela Polícia Civil em Três Lagoas

A Polícia Civil, por intermédio dos investigadores da Seção de investigação Geral (SIG) de Três Lagoas prenderam, na tarde de sexta-feira (10), um homem, de 27 anos de idade, suspeito de matar um morador de rua, a pouco mais de um mês atrás.

O crime aconteceu na madrugada do dia 31/08, quando a vítima foi encontrada jogada próxima a um terreno no Bairro Paranapungá, violentamente lesionada, com diversos ferimentos graves na cabeça e tórax. Após ser socorrida ainda com vida, foi a óbito, em razão das lesões sofridas.

Poucas horas depois do registro do boletim de ocorrência, os agentes da SIG e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) iniciaram as investigações, sendo que após diversas diligências, conseguiram identificar um dos envolvidos, apurando que esse seria o principal responsável pela morte da vítima, sendo apurada ainda a participação de outras duas pessoas.

No transcorrer das diligências, os outros dois participantes do crime foram identificados, ambos adolescentes. Como restou evidenciado nas investigações, a motivação do crime foi um suposto furto praticado pela vítima contra o indivíduo preso hoje, assim como restou comprovado que a vítima morreu em razão de agressões físicas mediante chutes e socos na cabeça e no tórax, e golpes desferidos com paus e outros objetos.

Na ocasião, os suspeitos ainda tentaram atear fogo no corpo da vítima, mas não conseguiram. Os três suspeitos foram ouvidos na sede da SIG, quando confessaram a participação no crime, porém apresentando versões contraditórias.