Suspeito de tentativa de homicídio é preso e alega ter agido em legítima defesa

Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de esfaquear três pessoas durante o Festival de Pesca Esportiva, realizado no balneário municipal de Três Lagoas. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (1º), durante um show no evento. De acordo com a polícia, o suspeito foi localizado na tarde de sexta-feira (2), enquanto trabalhava em um lava jato na região central da cidade. Ele foi detido sem resistência e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanece preso.

Em depoimento à polícia, o suspeito afirmou que agiu para se defender após ser agredido por um grupo de pessoas durante uma confusão. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias e investiga os motivos da briga.