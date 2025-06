Polícia busca por suspeito de furtar climatizador em loja no Jardim das Violetas

A Polícia Civil de Três Lagoas investiga o furto de um climatizador de ar ocorrido, em 21 de maio, em uma loja de variedades, localizada na rua Manoel de Faria Duque, no bairro Jardim das Violetas.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na noite de segunda-feira (2), a vítima, de 32 anos, relatou que o autor seria um homem conhecido no meio de instaladores de climatizadores, apelidado como “Filó”.

Segundo o relato, o suspeito teria aproveitado um momento em que o proprietário não estava presente no estabelecimento para entrar no local, dirigir-se ao fundo da loja e furtar um climatizador de ar da marca Rotoplast, de tamanho médio. Ainda conforme a vítima, o equipamento havia sido adquirido de um terceiro por meio da intermediação de “Filó”, que também se propôs a realizar a instalação, porém não houve acordo quanto ao valor do serviço.