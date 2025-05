Suzano abre 20 vagas para Programa de Estágio Técnico em MS

A fábrica da Suzano está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2025, que oferece 101 vagas em sete estados brasileiros (BA, ES, MA, SP, PA, CE e MS). Somente para Mato Grosso do Sul, são 20 vagas ofertadas, sendo 17 oportunidades para Três Lagoas, três oportunidades para Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Para participar do processo seletivo, as pessoas interessadas devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter 18 anos ou mais; estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados, nas regiões onde há oportunidades abertas; formação prevista para setembro de 2026 ou posterior, mantendo vínculo com a instituição de ensino por pelo menos um ano letivo; ter acesso e/ou mobilidade aos locais de trabalho, e possuir disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas para Três Lagoas devem estar matriculados em um dos seguintes cursos: Administração, Automação Industrial, Enfermagem e Logística. Já para Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, os cursos aceitos, são: Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica e Segurança do Trabalho.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 6 de junho de 2025, por meio da plataforma Gupy. O processo seletivo inclui dinâmicas e entrevistas entre 9 de junho e 4 de julho, com feedbacks sendo enviados durante o mês de agosto. Os estagiários selecionados iniciarão suas atividades entre setembro e outubro de 2025.