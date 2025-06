Suzano abre 74 vagas para formação de operador de máquinas florestais

A Suzano está com inscrições abertas para sua nova turma de operadores(as) de máquinas florestais, em Ribas do Rio Pardo (MS). A iniciativa, realizada em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), oferece 74 vagas, sendo 40% delas destinadas exclusivamente a mulheres e pessoas com deficiência (PCDs). As inscrições estão abertas até dia 29 de junho e devem ser feitas pela página bit.ly/operador-florestal-ribas.

Com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.400,00 para quem for selecionado, o processo seletivo está aberto a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual. Para concorrer a uma vaga, os pré-requisitos são: ter idade mínima de 18 anos, possuir Ensino Fundamental completo e carteira de habilitação categoria ‘B’ vigente, além de ser obrigatório residir na região de Ribas do Rio Pardo.

De acordo com Rodrigo Zagonel, diretor de Operações Florestais da Suzano em Ribas do Rio Pardo, a formação reflete o compromisso da companhia com o fortalecimento das comunidades onde atua, especialmente no entorno de sua nova fábrica no município. “A qualificação profissional é uma das ferramentas mais potentes para transformar realidades e gerar oportunidades. Com essa nova formação, buscamos preparar pessoas da região para atuar com segurança, responsabilidade e excelência em uma área estratégica para o nosso negócio, pautados pelo compromisso de promover inclusão, diversidade e desenvolvimento sustentável para a comunidade”, afirma.

Desenvolvimento profissional

A formação integra a estratégia da Suzano de promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região por meio de capacitação técnica e geração de oportunidades aliadas à equidade de oportunidades e à inclusão de pessoas no mercado de trabalho. Os participantes selecionados terão acesso a um curso de formação em Operação de Máquinas Florestais fornecido pelo Senai, complementado por atividades práticas realizadas nas áreas operacionais da Suzano.