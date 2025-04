Suzano abre dez processos seletivos em MS; confira as cidades

A fábrica de celulose Suzano está com dez processos seletivos abertos em diferentes áreas para operações em Brasilândia, Ribas do Rio Pardo e Três Lagos (MS). As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas e podem ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/).

Há uma oportunidade em Brasilândia para Mecânico(a) I – Colheita Florestal.

Em Ribas do Rio Pardo, as pessoas interessadas poderão concorrer a vagas para Técnico(a) de Segurança do Trabalho na área Florestal, Mecânico(a) de Silvicultura I, Técnico(a) de Manutenção Mecânica III, Operador(a) de Máquinas Florestais, Instrutor(a) Florestal – Colheita, Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho I, Assistente de Operações Florestais do Viveiro e Analista de Manutenção Júnior em Planejamento.

Já em Três Lagoas, há uma oportunidade para Assistente Administrativo I.

Segue a lista completa dos processos seletivos da Suzano em andamento no estado e os respectivos links para inscrições:

Brasilândia



Mecânico(a) I – Colheita Florestal – inscrições até 13/04/2025: Página da vaga | Mecânico(a) I – Colheita Florestal

Ribas do Rio Pardo

Técnico(a) de Segurança do Trabalho – Florestal – inscrições até 14/04/2025: Página da vaga | Técnico(a) de Segurança do Trabalho – Florestal



Mecânico(a) de Silvicultura I – inscrições até 15/04/2025: Página da vaga | Mecânico(a) Silvicultura I



Técnico(a) de Manutenção Mecânica III – inscrições até 16/04/2025: Página da vaga | Técnico(a) de Manutenção Mecânica III