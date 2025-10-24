Veículos de Comunicação
Três Lagoas

Processo seletivo

Programa de Estágio Superior 2026 abre vagas para Mato Grosso do Sul

No total, mais de 100 oportunidades estão sendo ofertadas também nos estados de São Paulo, Maranhão, Pará, Bahia, Espírito Santo e Ceará

Redação RCN67

O processo seletivo conta com avaliação de perfil (fit cultural), desafios e entrevistas com lideranças da Suzano. Foto: Arquivo.
A Suzano abriu inscrições para o Programa de Estágio Superior 2026. Somente em Mato Grosso do Sul, são 16 vagas disponíveis — 13 em Ribas do Rio Pardo e 3 em Três Lagoas. No total, mais de 100 oportunidades estão sendo ofertadas também nos estados de São Paulo, Maranhão, Pará, Bahia, Espírito Santo e Ceará.

Podem participar estudantes de ensino superior com previsão de formatura entre julho de 2027 e dezembro de 2028. Todas as graduações são aceitas — bacharelado, licenciatura ou tecnólogo — e não é necessário conhecimento de inglês. O(As) candidatos(as) devem ter disponibilidade para atuar na localidade escolhida durante a inscrição.

As inscrições podem ser feitas até 27 de novembro, pelo site da empresa.

O processo seletivo conta com avaliação de perfil (fit cultural), desafios e entrevistas com lideranças da Suzano. O resultado deve ser divulgado em dezembro de 2025, e os(as) aprovados(as) iniciam o estágio em fevereiro de 2026.

*Informações da Assessoria da Suzano MS

