Programa de Estágio Superior 2026 abre vagas para Mato Grosso do Sul

A Suzano abriu inscrições para o Programa de Estágio Superior 2026. Somente em Mato Grosso do Sul, são 16 vagas disponíveis — 13 em Ribas do Rio Pardo e 3 em Três Lagoas. No total, mais de 100 oportunidades estão sendo ofertadas também nos estados de São Paulo, Maranhão, Pará, Bahia, Espírito Santo e Ceará.

Podem participar estudantes de ensino superior com previsão de formatura entre julho de 2027 e dezembro de 2028. Todas as graduações são aceitas — bacharelado, licenciatura ou tecnólogo — e não é necessário conhecimento de inglês. O(As) candidatos(as) devem ter disponibilidade para atuar na localidade escolhida durante a inscrição.

As inscrições podem ser feitas até 27 de novembro, pelo site da empresa.