Suzano abre inscrições para Programa de Estágio Técnico 2026 com vagas em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas

A Suzano, maior produtora mundial de celulose, abriu as inscrições para o Programa de Estágio Técnico 2026, com 13 vagas disponíveis em Mato Grosso do Sul, sendo 8 vagas para a unidade de Ribas do Rio Pardo e 5 vagas para atender às operações da unidade de Três Lagoas. Além do estado, há oportunidades nas áreas Florestal, Industrial e Corporativa da companhia nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Bahia, totalizando 70 vagas em todo o país.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter 18 anos ou mais, estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados, com formação prevista para março de 2027 ou posterior, mantendo vínculo com a instituição de ensino por, no mínimo, um ano letivo a partir da data de admissão. Também é necessário ter acesso e/ou mobilidade para os locais de trabalho, além de disponibilidade para atuar por seis horas diárias.

Os(as) candidatos(as) interessados(as) nas vagas da unidade de Três Lagoas devem estar matriculados nos cursos técnicos de Administração, Florestal e correlatos, ou Segurança do Trabalho. Já para a unidade de Ribas do Rio Pardo (MS), podem se inscrever estudantes dos cursos técnicos em Administração, Florestal e correlatos, Laboratório e correlatos, Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, Meio Ambiente, Papel e Celulose, Química e Segurança do Trabalho.