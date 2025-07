Suzano abre novas vagas para Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência em bioprodutos a partir do eucalipto, está com quatro processos seletivos abertos para suas unidades em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano: https://suzano.gupy.io.

As oportunidades são destinadas a pessoas de todos os perfis, sem distinção de gênero, idade, deficiência, origem ou orientação sexual, reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e inclusão.

Vagas em Três Lagoas

Analista de Automação Sênior

Inscrições até 20/07/2025

Inscrições até 20/07/2025 Analista de Automação Pleno

Inscrições até 20/07/2025

Vagas em Ribas do Rio Pardo