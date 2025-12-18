Suzano abre processo seletivo para Três Lagoas e mais duas cidades da região Leste de MS

A Suzano está com cinco processos seletivos abertos para suas operações em Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.
As vagas são abertas a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, origem, deficiência e/ou orientação sexual. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Plataforma de Oportunidades da Suzano, no endereço https://suzano.gupy.io/.
Em Água Clara, as oportunidades são para os cargos de Retificador(a) de Corrente e Mecânico(a) I. Já em Ribas do Rio Pardo, a empresa busca profissionais para as funções de Técnico(a) de Manutenção Instrumentação III – EIA e Retificador(a) de Corrente. Em Três Lagoas, há uma vaga disponível para Supervisor(a) de Manutenção I.
Confira os prazos de inscrição:
Água Clara
- Retificador(a) de Corrente – inscrições até 27 de janeiro de 2026
- Mecânico(a) I – inscrições até 27 de janeiro de 2026
Ribas do Rio Pardo
- Técnico(a) de Manutenção Instrumentação III – EIA – inscrições até 28 de dezembro de 2025
- Retificador(a) de Corrente – inscrições até 27 de janeiro de 2026
Três Lagoas
- Supervisor(a) de Manutenção I – inscrições até 20 de dezembro de 2025
Nos links de cada vaga, os candidatos podem conferir os pré-requisitos, atribuições do cargo e os benefícios oferecidos pela companhia. A Suzano reforça que todos os seus processos seletivos são gratuitos e que não há cobrança de qualquer valor para participação.
Além das oportunidades disponíveis no Estado, a plataforma também permite o acesso a vagas em outras unidades da empresa no país e o cadastro no Banco de Talentos da Suzano.
*Informações da Suzano MS.