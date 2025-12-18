Suzano abre processo seletivo para Três Lagoas e mais duas cidades da região Leste de MS

A Suzano está com cinco processos seletivos abertos para suas operações em Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

As vagas são abertas a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, origem, deficiência e/ou orientação sexual. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Plataforma de Oportunidades da Suzano, no endereço https://suzano.gupy.io/.

Em Água Clara, as oportunidades são para os cargos de Retificador(a) de Corrente e Mecânico(a) I. Já em Ribas do Rio Pardo, a empresa busca profissionais para as funções de Técnico(a) de Manutenção Instrumentação III – EIA e Retificador(a) de Corrente. Em Três Lagoas, há uma vaga disponível para Supervisor(a) de Manutenção I.

Confira os prazos de inscrição:

Água Clara

Retificador(a) de Corrente – inscrições até 27 de janeiro de 2026

Mecânico(a) I – inscrições até 27 de janeiro de 2026

Ribas do Rio Pardo