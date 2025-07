Suzano abre processos seletivos em várias áreas para Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo

A Suzano está com quatro processos seletivos abertos em diferentes áreas para operações, em Três Lagos (MS), e Ribas do Rio Pardo (MS). As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas e podem ser feitas pela internet.

Em Três Lagoas, as oportunidades são para Operador(a) de Painel da Linha de Fibras e Analista Pleno de Excelência Operacional da área florestal. Já em Ribas do Rio Pardo, as pessoas interessadas poderão concorrer a vagas para Condutor(a) de Veículo Florestal I e Técnico(a) de Automação – Viveiro.

Nas páginas, é possível consultar os pré-requisitos de cada vaga, detalhamento da função e benefícios ofertados pela empresa.

Ribas do Rio Pardo

Condutor(a) de Veículo Florestal I

Inscrições até 05/07/2025