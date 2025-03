Suzano abre processos seletivos para a área Florestal em Ribas e Três Lagoas

Em Ribas do Rio Pardo, há duas vagas abertas para Assistente de Operações Florestais e Supervisor(a) de Operações Florestais – Viveiro. Em Três Lagoas, há um processo seletivo em andamento para Coordenador(a) de Logística Florestal. Segue a lista completa dos processos seletivos da Suzano em andamento no estado e os respectivos links para inscrições. Nas páginas, é possível consultar os pré-requisitos de cada vaga, detalhamento da função e benefícios ofertados pela empresa.

A Suzano está com três oportunidades na área Florestal para suas operações em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas (MS). As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, origem, deficiência e/ou orientação sexual, e podem ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano .

Assistente de Operações Florestais, inscrições até 16/03/2025: Página da vaga | Assistente Operações Florestais

Três Lagoas

Coordenador(a) Logística Florestal, inscrições até 12/03/2025: Página da vaga | Coordenador(a) Logística Florestal

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.