Suzano abre seis processos seletivos para Mato Grosso do Sul; confira

A fábrica de celulose Suzano está com seis processos seletivos abertos em diferentes áreas para atender operações, nos municípios de Três Lagoas, Água Clara, Aparecida do Taboado e Ribas do Rio Pardo.
As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/). Todas as vagas são efetivas, presenciais e estão abertas para Pessoas com Deficiência (PcD).
Os processos seletivos abertos são para os seguintes cargos: Mecânico(a) I; Líder de Operações de Logística; Consultor(a) de Processos – Recuperação e Utilidades; Motorista de Logística Florestal (vaga exclusiva para PcD); Planejador(a) de Manutenção Florestal e Retificador(a) de Corrente.
Confira a lista completa dos processos seletivos. Nas páginas, é possível consultar os pré-requisitos, o detalhamento das funções e os benefícios oferecidos pela empresa.
Mecânico(a) I – Água Clara (MS)
Inscrições até 27/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10417219?jobBoardSource=gupy_public_page
Líder de Operações de Logística – Local: Aparecida do Taboado (MS)
Inscrições até 08/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10562081?jobBoardSource=gupy_public_page
Consultor(a) de Processos – Recuperação e Utilidades – Local: Três Lagoas (MS)
Inscrições até 11/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10533734?jobBoardSource=gupy_public_page
Motorista de Logística Florestal – vaga exclusiva para PcD – Local: Três Lagoas (MS)
Inscrições até 31/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10544737?jobBoardSource=gupy_public_page
Planejador(a) de Manutenção Florestal – Local: Ribas do Rio Pardo (MS)
Inscrições até 07/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10591296?jobBoardSource=gupy_public_page
Retificador(a) de Corrente – Local: Ribas do Rio Pardo (MS)
Inscrições até 27/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10417213?jobBoardSource=gupy_public_page