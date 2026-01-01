Veículos de Comunicação
Oportunidades

Suzano abre seis processos seletivos para Mato Grosso do Sul; confira

As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas

Redação RCN67

As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas. Foto: Divulgação/Assessoria.
As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas. Foto: Divulgação/Assessoria.

A fábrica de celulose Suzano está com seis processos seletivos abertos em diferentes áreas para atender operações, nos municípios de Três Lagoas, Água Clara, Aparecida do Taboado e Ribas do Rio Pardo.

As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/). Todas as vagas são efetivas, presenciais e estão abertas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os processos seletivos abertos são para os seguintes cargos: Mecânico(a) I; Líder de Operações de Logística; Consultor(a) de Processos – Recuperação e Utilidades; Motorista de Logística Florestal (vaga exclusiva para PcD); Planejador(a) de Manutenção Florestal e Retificador(a) de Corrente.

Confira a lista completa dos processos seletivos. Nas páginas, é possível consultar os pré-requisitos, o detalhamento das funções e os benefícios oferecidos pela empresa.

Mecânico(a) I – Água Clara (MS)

Inscrições até 27/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10417219?jobBoardSource=gupy_public_page

Líder de Operações de Logística – Local: Aparecida do Taboado (MS)

Inscrições até 08/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10562081?jobBoardSource=gupy_public_page

Consultor(a) de Processos – Recuperação e Utilidades – Local: Três Lagoas (MS)

Inscrições até 11/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10533734?jobBoardSource=gupy_public_page

Motorista de Logística Florestal – vaga exclusiva para PcD – Local: Três Lagoas (MS)

Inscrições até 31/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10544737?jobBoardSource=gupy_public_page

Planejador(a) de Manutenção Florestal – Local: Ribas do Rio Pardo (MS)

Inscrições até 07/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10591296?jobBoardSource=gupy_public_page

Retificador(a) de Corrente – Local: Ribas do Rio Pardo (MS)

Inscrições até 27/01/2026
https://suzano.gupy.io/jobs/10417213?jobBoardSource=gupy_public_page

