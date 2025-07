Suzano abre vagas exclusivas para PCD's em Três Lagoas e Brasilândia

A Suzano, maior produtora mundial de celulose, anunciou a abertura de inscrições para cinco vagas de Operadores(as) de Máquinas Florestais – Trainee exclusivas para pessoas com deficiência em Três Lagoas (2 vagas) e Brasilândia (3 vagas), no Mato Grosso do Sul. A iniciativa faz parte do Programa Cultivar, que visa promover a qualificação profissional e a equidade de oportunidades na região.

Os candidatos selecionados terão formação técnica gratuita oferecida pela companhia. Para participar do processo seletivo, é preciso ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria B. Não é exigida experiência na área. As inscrições estão abertas até o dia 25 de julho de 2025, pelos links: vagas Três Lagoas e vagas Brasilândia.

De acordo com a gerente de Gente e Gestão da Suzano em Três Lagoas, Mônica Catânia, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão. “Ao investirmos na formação de pessoas com deficiência, estamos ampliando a diversidade e a equidade de oportunidades no mercado de trabalho, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, afirma.