Suzano abre vagas para banco de talentos para PCD´s

Nesta quinta-feira (5), acontece em Três Lagoas o mutirão de recrutamento para profissionais com deficiência, promovido por uma empresa de RH em parceria com a indústria de papel e celulose Suzano.

O mutirão é para o banco de talentos da indústria, e servirá como base para todas as plantas da Suzano distribuídos no Brasil. O candidato deve se apresentar com documentos e laudo comprovando o grau de deficiência nos seguintes horários: 8h às 10h, e à tarde, das 13h às 16h30, na rua Oreste Prata Tibery, 698.