Suzano e Sest/Senat abrem turma do Programa Escola de Motoristas para pessoas com deficiência

A Suzano e o Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), abriram inscrições para a primeira turma do Programa Escola de Motoristas Profissionais afirmativa para Pessoas com Deficiência (PCDs) em Três Lagoas (MS). A iniciativa visa qualificar pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho, com foco na Logística Florestal, e vem ao encontro do compromisso da companhia em tornar as operações mais inclusivas e igualitárias.

“A Suzano acredita que a diversidade nos fortalece enquanto empresa e que a inclusão social e a equidade de oportunidades são essenciais na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Visando contribuir com o aumento da diversidade em nossas operações, e no mercado de trabalho como um todo, a primeira turma do Programa Escola de Motoristas foi voltada para mulheres. Nas seguintes, elas seguiram sendo prioritárias e, agora, estamos abrindo a primeira turma afirmativa para pessoas com deficiência”, destaca Gustavo Henning, gerente executivo de Logística Florestal da Suzano em Três Lagoas.

A turma para PCDs conta com 12 vagas disponíveis inicialmente – podendo aumentar de acordo com a demanda – e oferece uma bonificação de R$ 1,4 mil aos alunos(as) que forem aprovados(as). As inscrições para o processo seletivo seguem abertas até o dia 25 de março e devem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/NyZYZ48C5G.

Para participar da seleção, candidatos(as) devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter idade mínima de 18 anos (completos na data de inscrição), inserir Cadastro de Pessoa Física (CPF) no momento da inscrição e possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria “E” e a apresentação/envio do laudo médico no momento da inscrição.

Equidade de Oportunidades

Para Luciano Gomes da Silva, 43 anos e natural de Três Lagoas, iniciativas como a Escola de Motoristas são fundamentais para promover a inclusão de profissionais, especialmente pessoas com deficiência, no mercado de trabalho. “Essa formação facilita o acesso ao primeiro emprego na área de transporte, melhorando a condição financeira do trabalhador, a qualidade de vida de sua família e, indiretamente, impulsionando o comércio e outros setores, já que essas famílias passam a consumir mais”, destaca.

Com mobilidade reduzida nas mãos e menor força no braço direito, Luciano trabalhava no transporte escolar e, até então, não considerava seguir a profissão de “carreteiro”, como seu pai. No entanto, decidiu obter a CNH na categoria “E” para se preparar para futuras oportunidades – e uma delas surgiu. Em dezembro do ano passado, ele ingressou no setor de Logística Florestal da Suzano como condutor florestal (caminhão tritrem), por meio de um dos programas afirmativos da companhia voltados à inclusão de pessoas com deficiência.