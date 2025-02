Suzano fecha 2024 com mais de 1,2 mil contratações em Três Lagoas e região

A Suzano fechou 2024 com mais de 1,2 mil contratações para atender as operações florestais e industriais da Unidade Três Lagoas. Ao longo do ano, foram realizadas 1.079 contratações no setor florestal e preenchidas 140 vagas na indústria em Três Lagoas e municípios da região para atender às operações da unidade.

De acordo com Mônica Catânia, gerente de Gente e Gestão da companhia, as novas contratações refletem o cenário econômico de Mato Grosso do Sul, principalmente a região Leste, e a maturidade alcançada pela unidade de Três Lagoas. “Mato Grosso do Sul, especificamente a região leste, vive um novo momento de aquecimento do mercado de trabalho, do qual nós da Suzano temos muito orgulho de fazer parte. Fomos uma das primeiras empresas a apostar no potencial do Estado e seguimos gerando centenas de vagas, reforçando o nosso compromisso com a valorização da mão de obra local, desenvolvimento sustentável da região e promoção da equidade de oportunidades”, destaca.

Cerca de 400 vagas foram ocupadas por mulheres, o que representa 33% das contratações realizadas no ano passado. Atualmente, a Unidade de Três Lagoas mantém cerca de 6 mil postos de trabalho diretos, entre próprios e terceiros. Considerando somente o total de colaboradores(as) próprios(as), 61,9% dos postos de trabalho são ocupados por pessoas negras. A unidade emprega também 145 pessoas com deficiência nas operações industriais e florestais. Somente no ano passado, foram contratadas 60 pessoas com deficiência para atuarem em todas as áreas da empresa, com destaque para as atividades de Silvicultura, Viveiro de Transição e Logística Florestal.

“Está nos compromissos de Renovar a Vida da companhia tornar as operações mais diversas. Para isso, todas as nossas ações de atração de novos talentos são traçadas visando promover cada vez mais a igualdade e equidade de oportunidades, o que inclui iniciativas visando promover a formação e qualificação profissional da comunidade local para o mercado de trabalho. Dentre elas, podemos destacar o Programa Escola de Motoristas, Programa Cultivar e o Somar PCD e Mulheres, que visam ofertar a profissionalização da mão de obra local e, consequentemente, promover o desenvolvimento sustentável da região”, acrescenta Mônica.

Somente por meio do Programa Cultivar de qualificação profissional foram três turmas abertas em 2024, uma delas ainda em andamento, nos municípios de Itapura (SP), Bataguassu, Brasilândia e Três Lagoas, totalizando 65 pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. Em uma das formações, para Operador(a) de Máquinas, das 45 pessoas formadas, 37 foram contratadas pela Suzano após o término do curso.

Já por meio do Projeto Escola de Motoristas Profissionais, em parceria com o Sest/Senat, foram 32 motoristas qualificados(as) para o mercado de trabalho de logística florestal no ano passado e a terceira turma, com 24 pessoas, deve ser iniciada no próximo mês.

Você na Suzano