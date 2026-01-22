Suzano abre novos processos seletivos para Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo

A Suzano está com cinco processos seletivos abertos em diferentes áreas para atender suas operações em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. As inscrições são destinadas a todas as pessoas interessadas e podem ser realizadas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano.

Para Ribas do Rio Pardo, há oportunidade para o cargo de Supervisor(a) de Manutenção (Planejamento e Controle de Manutenção). Já em Três Lagoas, estão abertas vagas para Aprendiz Administrativo, Analista de Manutenção Industrial Sênior (Preditiva e Lubrificação), Analista de Projeto Pleno (Projetista), e Consultor(a) de Manutenção (Controle Avançado de Processos).

Segue a lista completa dos processos seletivos da Suzano em andamento no estado e os respectivos links para inscrições. Nas páginas, é possível consultar os pré-requisitos de cada vaga, detalhamento da função e benefícios ofertados pela empresa.

Ribas do Rio Pardo

Supervisor(a) de Manutenção – (Planejamento Controle Manutenção) – inscrições até 25/01/2026: Página da vaga | Supervisor(a) de Manutenção (Planejamento Controle Manutenção

Três Lagoas