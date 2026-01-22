Suzano abre novos processos seletivos para Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo

A Suzano está com cinco processos seletivos abertos em diferentes áreas para atender suas operações em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. As inscrições são destinadas a todas as pessoas interessadas e podem ser realizadas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano.
Para Ribas do Rio Pardo, há oportunidade para o cargo de Supervisor(a) de Manutenção (Planejamento e Controle de Manutenção). Já em Três Lagoas, estão abertas vagas para Aprendiz Administrativo, Analista de Manutenção Industrial Sênior (Preditiva e Lubrificação), Analista de Projeto Pleno (Projetista), e Consultor(a) de Manutenção (Controle Avançado de Processos).
Segue a lista completa dos processos seletivos da Suzano em andamento no estado e os respectivos links para inscrições. Nas páginas, é possível consultar os pré-requisitos de cada vaga, detalhamento da função e benefícios ofertados pela empresa.
Ribas do Rio Pardo
Supervisor(a) de Manutenção – (Planejamento Controle Manutenção) – inscrições até 25/01/2026: Página da vaga | Supervisor(a) de Manutenção (Planejamento Controle Manutenção
Três Lagoas
Analista de Projeto Pleno – (Projetista) – inscrições até 25/01/2026: Página da vaga | Analista de Projeto Pleno (Projetista)
Analista de Manutenção Industrial Sênior – (Preditiva e Lubrificação) – inscrições até 26/01/2026: Página da vaga | Analista de Manutenção Industrial Sênior (Preditiva e Lubrificação)
Consultor(a) de Manutenção – (Controle Avançado de Processos) – inscrições até 26/01/2026: Página da vaga | Consultor(a) de Manutenção (Controle Avançado de Processos)
Aprendiz Administrativo – inscrições até 14/02/2026: Página da vaga | Aprendiz Administrativo
Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.
*Informações da Suzano MS.