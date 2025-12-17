Talentos paradesportistas que vencem barreiras e inspiram Três Lagoas

O paradesporto de Três Lagoas vive um momento de destaque e crescimento, mostrando que o esporte vai muito além de medalhas e pódios. Ele se consolida como uma poderosa ferramenta de inclusão, superação e transformação de vidas, impulsionado por atletas que vêm se destacando em competições estaduais, nacionais e internacionais.
Nomes como Lucas, Emerson, André, Bruno, Maria Fernanda e Marcelo de Souza representam uma nova geração de paratletas que têm levado o nome de Três Lagoas a importantes competições. Inspirados pela paratleta paralímpica Silvânia Costa, medalhista de ouro e referência nacional, esses atletas mostram que talento, disciplina e determinação caminham juntos.
Na última semana, Lucas e Emerson se destacaram nas Olimpíadas Especiais das APAEs, realizadas em Brasília. Ambos conquistaram medalhas de prata (Lucas na bocha adaptada e Emerson no atletismo).
“Eu gostei, foi muito bom. Ganhei a medalha, foi maravilhoso”, comemorou Lucas.
“O esporte mudou bastante coisas que eu aprendi. Eu gosto de fazer esporte, é muito bom”, completou Emerson.
Mais do que resultados, o paradesporto oferece oportunidade e autonomia para jovens e adultos com deficiência, fortalecendo a autoestima e ampliando horizontes. Cada treino e cada competição carregam histórias de esforço e esperança.
Quem acompanha de perto essa evolução também aprende com os atletas. O técnico Ângelo de Jesus Caldeira destaca a importância do trabalho diário.
“Trabalhar com o paradesporto é muito satisfatório. A gente aprende muito com a superação dos atletas. Nosso foco é buscar a acessibilidade e, principalmente, a autonomia deles dentro do esporte”, explicou.
Engana-se quem pensa que as competições são apenas recreativas. O paradesporto de Três Lagoas segue em alto rendimento, com foco em grandes eventos, incluindo as Paralimpíadas. O município já conta com duas medalhas paralímpicas e um título mundial, conquistados por Silvânia Costa.
A atleta se prepara agora para um novo desafio: disputar as Paralimpíadas de Los Angeles, conciliando duas modalidades.
“Meu objetivo é chegar em Los Angeles e representar o Brasil no atletismo e no ciclismo. É um desafio, mas não vou abrir mão do salto em distância. Vou planejar os treinos para conciliar as duas modalidades”, afirmou Silvânia.
Com apoio de treinadores, familiares e políticas públicas, novas promessas seguem surgindo, mostrando que o esporte é capaz de abrir portas, mudar realidades e inspirar toda uma comunidade.
O paradesporto de Três Lagoas cresce sustentado por histórias reais, humanas e emocionantes, histórias que provam que o esporte é, acima de tudo, inclusão, respeito e oportunidade.