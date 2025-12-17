Talentos paradesportistas que vencem barreiras e inspiram Três Lagoas

O paradesporto de Três Lagoas vive um momento de destaque e crescimento, mostrando que o esporte vai muito além de medalhas e pódios. Ele se consolida como uma poderosa ferramenta de inclusão, superação e transformação de vidas, impulsionado por atletas que vêm se destacando em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Nomes como Lucas, Emerson, André, Bruno, Maria Fernanda e Marcelo de Souza representam uma nova geração de paratletas que têm levado o nome de Três Lagoas a importantes competições. Inspirados pela paratleta paralímpica Silvânia Costa, medalhista de ouro e referência nacional, esses atletas mostram que talento, disciplina e determinação caminham juntos.

Na última semana, Lucas e Emerson se destacaram nas Olimpíadas Especiais das APAEs, realizadas em Brasília. Ambos conquistaram medalhas de prata (Lucas na bocha adaptada e Emerson no atletismo).

“Eu gostei, foi muito bom. Ganhei a medalha, foi maravilhoso”, comemorou Lucas.

“O esporte mudou bastante coisas que eu aprendi. Eu gosto de fazer esporte, é muito bom”, completou Emerson.

Mais do que resultados, o paradesporto oferece oportunidade e autonomia para jovens e adultos com deficiência, fortalecendo a autoestima e ampliando horizontes. Cada treino e cada competição carregam histórias de esforço e esperança.

Quem acompanha de perto essa evolução também aprende com os atletas. O técnico Ângelo de Jesus Caldeira destaca a importância do trabalho diário.