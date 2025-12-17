Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Superação

Talentos paradesportistas que vencem barreiras e inspiram Três Lagoas

Na última semana, Lucas e Emerson se destacaram nas Olimpíadas Especiais das APAEs, realizadas em Brasília

Pedro Tergolino

O paradesporto de Três Lagoas cresce sustentado por histórias reais, humanas e emocionantes, histórias que provam que o esporte é, acima de tudo, inclusão, respeito e oportunidade. Foto: Reprodução/TVC HD.
O paradesporto de Três Lagoas cresce sustentado por histórias reais, humanas e emocionantes, histórias que provam que o esporte é, acima de tudo, inclusão, respeito e oportunidade. Foto: Reprodução/TVC HD.

O paradesporto de Três Lagoas vive um momento de destaque e crescimento, mostrando que o esporte vai muito além de medalhas e pódios. Ele se consolida como uma poderosa ferramenta de inclusão, superação e transformação de vidas, impulsionado por atletas que vêm se destacando em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Nomes como Lucas, Emerson, André, Bruno, Maria Fernanda e Marcelo de Souza representam uma nova geração de paratletas que têm levado o nome de Três Lagoas a importantes competições. Inspirados pela paratleta paralímpica Silvânia Costa, medalhista de ouro e referência nacional, esses atletas mostram que talento, disciplina e determinação caminham juntos.

Na última semana, Lucas e Emerson se destacaram nas Olimpíadas Especiais das APAEs, realizadas em Brasília. Ambos conquistaram medalhas de prata (Lucas na bocha adaptada e Emerson no atletismo).

“Eu gostei, foi muito bom. Ganhei a medalha, foi maravilhoso”, comemorou Lucas.
“O esporte mudou bastante coisas que eu aprendi. Eu gosto de fazer esporte, é muito bom”, completou Emerson.

Mais do que resultados, o paradesporto oferece oportunidade e autonomia para jovens e adultos com deficiência, fortalecendo a autoestima e ampliando horizontes. Cada treino e cada competição carregam histórias de esforço e esperança.

Quem acompanha de perto essa evolução também aprende com os atletas. O técnico Ângelo de Jesus Caldeira destaca a importância do trabalho diário.

Notícias Relacionadas

“Trabalhar com o paradesporto é muito satisfatório. A gente aprende muito com a superação dos atletas. Nosso foco é buscar a acessibilidade e, principalmente, a autonomia deles dentro do esporte”, explicou.

Engana-se quem pensa que as competições são apenas recreativas. O paradesporto de Três Lagoas segue em alto rendimento, com foco em grandes eventos, incluindo as Paralimpíadas. O município já conta com duas medalhas paralímpicas e um título mundial, conquistados por Silvânia Costa.

A atleta se prepara agora para um novo desafio: disputar as Paralimpíadas de Los Angeles, conciliando duas modalidades.

“Meu objetivo é chegar em Los Angeles e representar o Brasil no atletismo e no ciclismo. É um desafio, mas não vou abrir mão do salto em distância. Vou planejar os treinos para conciliar as duas modalidades”, afirmou Silvânia.

Com apoio de treinadores, familiares e políticas públicas, novas promessas seguem surgindo, mostrando que o esporte é capaz de abrir portas, mudar realidades e inspirar toda uma comunidade.

O paradesporto de Três Lagoas cresce sustentado por histórias reais, humanas e emocionantes, histórias que provam que o esporte é, acima de tudo, inclusão, respeito e oportunidade.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos