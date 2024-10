'Tamo junto' estreia na rádio Band FM de Três Lagoas

Estreou na Band FM de Três Lagoas o programa Tamo Junto, com Mari Verdan e Albert Silva. Com duração de uma hora, o programa de entretenimento, com muita música e participação dos ouvintes, vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h. Como já é costume nos veículos do Grupo RCN, o programa também sorteia de prêmios. Em Três Lagoas, a Rádio Band FM 93,3 é focada em promoções e parcerias em grandes eventos. Além disso, os ouvintes podem participam de sorteios de prêmios.