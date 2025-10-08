Taxa de inscrição para o Exame de Seleção 2026 do IFMS termina na quinta-feira

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame de Seleção 2026. Todos os demais candidatos incluindo os que não obtiveram a isenção, precisam pagar taxa de R$ 20 até quinta-feira (9), para a inscrição ser homologada. São ofertadas 1.840 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os pagamentos fora do prazo ou em valores diferentes cancelam a inscrição. A orientação é que o comprovante seja guardado e agendamento bancário, não sendo aceito como comprovação de pagamento. A taxa de inscrição pode ser paga por meio do Pagtesouro em Pix, cartão de crédito ou boleto.

As inscrições seguem abertas até quarta-feira (8) e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção, onde está publicado o edital de abertura do processo seletivo. Podem se inscrever no Exame de Seleção 2026 estudantes que concluíram ou estão para concluir o 9º ano do ensino fundamental, e que tenham o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome.

No técnico integrado do IFMS, o estudante faz o ensino médio e, ao mesmo tempo, se forma em uma área técnica. As opções são: Administração, Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.