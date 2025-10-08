Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Educação

Taxa de inscrição para o Exame de Seleção 2026 do IFMS termina na quinta-feira

Apenas candidatos isentos estão livres de pagar os R$ 20

Redação RCN67

A prova será aplicada no dia 26 de outubro, nos dez municípios onde há oferta de vagas. Foto: Arquivo/RCN 67.
A prova será aplicada no dia 26 de outubro, nos dez municípios onde há oferta de vagas. Foto: Arquivo/RCN 67.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame de Seleção 2026. Todos os demais candidatos incluindo os que não obtiveram a isenção, precisam pagar taxa de R$ 20 até quinta-feira (9), para a inscrição ser homologada. São ofertadas 1.840 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os pagamentos fora do prazo ou em valores diferentes cancelam a inscrição. A orientação é que o comprovante seja guardado e agendamento bancário, não sendo aceito como comprovação de pagamento. A taxa de inscrição pode ser paga por meio do Pagtesouro em Pix, cartão de crédito ou boleto.

As inscrições seguem abertas até quarta-feira (8) e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção, onde está publicado o edital de abertura do processo seletivo. Podem se inscrever no Exame de Seleção 2026 estudantes que concluíram ou estão para concluir o 9º ano do ensino fundamental, e que tenham o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome.

No técnico integrado do IFMS, o estudante faz o ensino médio e, ao mesmo tempo, se forma em uma área técnica. As opções são: Administração, Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

Notícias Relacionadas

Metade das vagas ofertadas é reservada a estudantes que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública. Vagas que serão distribuídas para candidatos com renda familiar per capita menor que um salário mínimo e para candidatos com qualquer renda familiar. Nesses dois grupos ainda há reserva para negros e pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

A prova será aplicada no dia 26 de outubro, nos dez municípios onde há oferta de vagas, e terá duração de quatro horas. Os portões ficarão abertos das 7h30 às 8h30 (horário de Mato Grosso do Sul), e a partir desse horário não será mais permitido entrar nas salas. O candidato deverá portar um documento oficial de identificação com foto.

A prova terá 30 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa (peso 4), 10 de Matemática (peso 4) e 10 de Conhecimentos Gerais (peso 2), totalizando 100 pontos. O gabarito preliminar será divulgado no dia 27 de outubro.

*Informações Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos